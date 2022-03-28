28 Марта 2022
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Политика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Высказывания Байдена о Путине не отражают официального курса Белого дома – Госдеп США

В Госдепартаменте США прокомментировали жесткие высказывания главы Белого дома Джо Байдена в адрес российского коллеги.

Напомним, во время визита в Польшу Байден назвал Владимира Путина "мясником" и добавил, что "российский лидер не должен оставаться у власти".

Впрочем, после этого – уже в США – Байден заявил журналистам, что не хочет отстранения от власти Путина и смены политического режима в России.

"Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома", заявил журналистам советник Госдепартамента США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это написала в своем Telegram-канале: "God Save America" ("Боже, сохрани Америку").

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "новые оскорбления от Байдена в адрес Путина еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений РФ и США".

Еще до военной спецоперации РФ на Украине Байден утвердительно ответил на вопрос о том, является ли Путин убийцей. Тогда российский президент заочно ответил: "У нас говорят: кто как обзывается, тот так и называется". Потом Путин заявил, что Байден объяснился с ним в личной беседе, недопонимание было исчерпано. После начала спецоперации Байден назвал Путина "военным преступником".

Теги: джо байден, белый дом, госдеп сша, владимир путин



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