Константин Бабкин: Сельское хозяйство способно стать локомотивом вывода экономики России из кризиса

Новый экономический кризис поставил перед реальным сектором необходимость решать множество проблем, среди которых ограничения поставок товаров и компонентов, сложности логистики, волатильность на валютном рынке, замедление спроса, резкий рост цен на сырье и увеличение себестоимости продукции. Известный промышленник Константин Бабкин считает, что ресурсы для преодоления проблем есть, более того, происходящее открывает и окно возможностей, которым нужно воспользоваться для развития сельского хозяйства, об этом он рассказал Накануне.RU.

4 апреля 2022 года состоится совместное заседание Совета ТПП России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и Комитета ТПП России по АПК по теме "Как сделать сельское хозяйство локомотивом вывода экономики России из кризиса?". Планы развития требуют, чтобы цели Правительства России были поддержаны мерами экономической политики. Но вместо снижения стоимости кредитов мы видим повышение ключевой ставки до запредельного уровня 20%. Растет неопределенность с сохранением мер государственной поддержки. Вводится внутренний запрет на экспорт российской продукции АПК при готовности азиатских партнеров, в частности Китая, наращивать поставки из России.

Константин Бабкин уверен, что есть все необходимые ресурсы и возможности, чтобы создать крестьянам необходимые условия для развития, а это в свою очередь позволит развить в целом сферу сельского хозяйства, которая может стать локомотивом экономики и потянуть за собой машиностроение, химическую отрасль, промышленность.

"Сельхозмашиностроение теперь не работает на полную мощность, по запчастям недостатка нет, но темпы обновления парка могут быть снижены. Тем не менее критической ситуации в этом отношении не ожидается. Сейчас идет активное замещение компонентов, которые поставлялись из стран, применяющих санкции, на компоненты российского производства или из других стран. Осенью этот процесс будет завершен, поэтому в следующем году, как мы считаем, у нас есть все возможности для того, чтобы машиностроение работало в полную мощность и удовлетворило все заказы.

Поэтому мы хотели бы, чтобы сельское хозяйство развивалось, для этого есть все условия. Нам нужна покупательная способность, чтобы этот кризис преодолеть, и чтобы крестьяне могли больше приобретать техники и вводить в оборот новые земли. Сельское хозяйство может стать локомотивом для развития химической отрасли, транспортной, машиностроительной – главное, чтобы для крестьян создали комфортные условия", – сказал Константин Бабкин.

При этом он не склонен преувеличивать масштабы срыва посевной на Украине, возможно, политикам хватит здравого смысла не мешать посевной, чтобы она прошла, может быть, не в полном объеме, но все-таки состоялась. Тем не менее, сокращения объемов производства продукции в этой стране ожидать надо, что повлечет за собой уменьшение поставок зерна с Украины на внешний рынок, а это в свою очередь повлечет повышение мировых цен. Эксперт считает, что этими условиями следует воспользоваться, чтобы поддержать своих крестьян.

"Многие предрекают мировой кризис, уже видно повышение мировых цен – этот момент надо использовать для развития своего сельского хозяйства. К сожалению, нельзя сказать, что в России приняты все решения, чтобы крестьяне воспользовались этим моментом. Например, запрет на экспорт зерна принят до сентября, повышена ключевая ставка – все это мешает крестьянам, во-первых, инвестировать, потому что такие кредиты брать слишком рискованно и многим недоступно; во-вторых, не дает им больше сеять и вводить новые площади в оборот", – сказал Константин Бабкин.

Регистрация на заседание по теме "Как сделать сельское хозяйство локомотивом вывода экономики России из кризиса?" доступна по ссылке.