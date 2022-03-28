Российско-украинские переговоры продолжатся сегодня вечером в Стамбуле

Российская и украинская делегация начнут очередной раунд переговоров сегодня вечером в Стамбуле, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Ранее помощник российского президента и глава делегации РФ Владимир Мединский говорил журналистам, что новый раунд будет очным и пройдет 29-30 марта, но не сообщил где.

Зато канцелярия президента Турции сообщала, что переговоры пройдут в Стамбуле, об этом договорились Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, до этого переговоры в очном формате проходили в Белоруссии, а потом перешли в онлайн-формат. Обе стороны говорили, что переговорный процесс идет сложно.