Попова заявила о более 300 биолабораториях в мире, финансируемых США

Биологических лабораторий, финансируемых США, в мире более 300, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в их числе – и гражданские, и военные объекты.

Попова добавила, что на фоне пандемии коронавируса многие страны мира занимаются строительством новых лабораторий, передает РИА Новости.

Напомним, парламентское расследование по американским биолабораториям на Украине инициировали Госдума и Совет Федерации РФ. В МИД КНР заявили, что российские данные о биолабораториях требуют серьезных разъяснений со стороны США.