28 Марта 2022
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Политика За рубежом
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Попова заявила о более 300 биолабораториях в мире, финансируемых США

Биологических лабораторий, финансируемых США, в мире более 300, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в их числе – и гражданские, и военные объекты.

Попова добавила, что на фоне пандемии коронавируса многие страны мира занимаются строительством новых лабораторий, передает РИА Новости.

Напомним, парламентское расследование по американским биолабораториям на Украине инициировали Госдума и Совет Федерации РФ. В МИД КНР заявили, что российские данные о биолабораториях требуют серьезных разъяснений со стороны США.

Теги: попова, биолаборатории, сша



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