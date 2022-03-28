СМИ: В ЛДПР обсуждают кандидатуры преемников Жириновского на случай его продолжительной болезни

Хоть Владимир Жириновский на прошлой неделе и "воскрес", наблюдатели сходятся во мнении, что продолжительность болезни политика может сказаться на деятельности его партии.

Источники "Ведомостей" сообщают, что сейчас обсуждаются возможные преемники на случай, если Жириновский еще какое-то время не сможет вернуться к политической деятельности.

Кандидатов несколько. Собеседник в Госдуме и два источника, близких к администрации президента (АП), называют губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. По мнению одного из инсайдеров, ради высшего поста в ЛДПР Дегтярев даже может вернуться в Москву с Дальнего Востока.

Еще один кандидат – депутат ГД Андрей Луговой.

Также называют имя главы комитета ГД по соцполитике Ярослава Нилова и главы думского комитета по региональной политике Алексея Диденко. Впрочем, их кандидатуры инсайдеры считают второстепенными. Еще две фамилии – глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и губернатор Смоленской области Алексей Островский.

В ЛДПР официально отказываются комментировать это обсуждение, называя ситуацию "неэтичной".