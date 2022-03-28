28 Марта 2022
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Экономика В России
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Heineken передаст бизнес в России новому владельцу

Компания Heineken передаст бизнес в России новому владельцу. Ранее организация прекратила новые инвестиции и экспорт в Россию, закрыла производство, продажу и рекламу бренда Heineken и объявила, что не будет получать никаких чистых финансовых выгод или прибыли от бизнеса в России.

"После ранее объявленного стратегического обзора нашей деятельности мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым и жизнеспособным в нынешних условиях. В результате мы решили уехать из России. Мы стремимся к упорядоченной передаче нашего бизнеса новому владельцу в полном соответствии с международными и местными законами. Крайне важно продолжать недавно сокращенные операции в течение этого переходного периода", - говорится в официальном заявлении компании

При "любых обстоятельствах Heineken гарантирует, что заработная плата 1,8 тыс. сотрудников будет выплачена до конца 2022 г. Кроме того, там готовы сделать "всё возможное, чтобы обеспечить их трудоустройство в будущем".

"Мы не получим прибыли от какой-либо передачи права собственности, и ожидаем, что убытки от обесценения и другие неденежные исключительные расходы составят в общей сложности примерно €0,4 млрд. После завершения передачи Heineken больше не будет присутствовать в России", - подытожили в организации.

Теги: Heineken, бизнес, передача



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