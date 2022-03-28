28 Марта 2022
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Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

В Прикамье 262 тысячи жителей приступили к ревакцинации от коронавируса

В Прикамье 262 тысячи жителей приступили к ревакцинации от COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

На утро 28 марта, с начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли свыше 1 млн 173 тыс. жителей, в том числе однокомпонентным препаратом. Из них свыше 2,1 тыс. – подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Около тысячи человек впервые сделали прививки за прошедшую неделю.

Еще 262 тыс. жителей края приступили к ревакцинации, из которых 4,5 тыс. привились за последние 7 дней. При этом 241,6 тыс. граждан уже завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной (3,1 тыс. жителей – за прошедшую неделю).

Специалисты Минздрава напоминают, что для поддержания коллективного иммунитета рекомендовано проходить ревакцинацию через 6 месяцев после проведения предыдущей вакцинации.

Сделать прививку можно по предварительной записи через регистратуру поликлиники, участвующей в вакцинации жителей. Обращаясь за прививкой в лечебное учреждение, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Теги: коронавирус, вакцинация, ревакцинация



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