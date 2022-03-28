"Истинные профессионалы". Глава Екатеринбурга оценил новых депутатов гордумы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал итоги дополнительных выборов в городскую думу уральской столицы. Также он дал свою оценку новым депутатам.

Довыборы проводились в минувшее воскресенье, 27 марта. В округе №2 победу одержала Татьяна Вяткина из "Единой России" – за нее проголосовали 60,33% избирателей. Что касается округа №10, там также обошлось без сюрпризов – победила "единоросс" Александра Журавлева, набравшая 72,43% голосов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, комментируя итоги довыборов, Алексей Орлов поблагодарил жителей столицы Урала за их гражданскую позицию. По словам мэра, голосование прошло без нарушений.

"Избранные депутаты – истинные профессионалы, обладающие многолетним опытом работы в сфере образования. Уверен, что их знания и компетенции послужат дальнейшему развитию всей образовательной системы Екатеринбурга на благо жителей нашего любимого города", - заявил Орлов.

Напомним, что довыборы в городскую думу проводились в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Сергея Мелехина и Николая Смирнягина. Мелехин ушел в Законодательное собрание региона, а Смирнягин был назначен главой Академического района.