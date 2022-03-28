Представитель ДНР: У ВСУ заканчиваются боеприпасы

В ДНР считают, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы.

"Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше", - заявил представитель военного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

Также, по его словам, украинские военные, складывающие оружие, говорят о том, что у них закончились боеприпасы и в связи с этим они сдались.

23 марта британская газета The Times сообщила, что у ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы, необходимые для уничтожения российских самолетов и танков.Отмечается, что Украина тратит очень много боеприпасов. А Запад не подготовил больших поставок на Украину. Поэтому киевский режим призывает Германию и Францию ​​прислать дополнительное вооружение.