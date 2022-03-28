В Челябинской области местного жителя осудят за кражу с банковской карты более 100 тысяч рублей

Жителя Миасса будут судить за кражу банковской карты в магазине, с которой он оплатил покупки на сумму около 100 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что 23 февраля обвиняемый в алкомаркете украл у пьяного мужчины банковскую карту. Этой картой он оплатил несколько покупок в различных магазинах торгово-развлекательного комплекса на общую сумму около 100 тыс. рублей.

Ранее мужчина уже был судим за кражу. Он освободился из мест лишения свободы за месяц до совершения преступления.