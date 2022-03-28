Петербургские коммунальщики снова не подготовились к снегопаду

Мощной циклон «Илона» накрыл Москву и Петербург. Однако эти два города справились с капризами погоды совершенно на разном уровне. Коммунальщики Москвы смогли совладать с ненастьем, а вот Северную столицы сковали восьмибалльные пробки.

«Илона» обрушилась на Петербург в ночь на 28 марта. К утру город замело снегом, и автомобилисты встали в восьмибалльных заторах, следует из данных «Яндекс.Пробок». Так, проблемы с движением отмечаются на юго-востоке КАД, Московском проспекте, Октябрьской набережной и Заневском проспекте.

В Петербурге дежурило чрезвычайно мало спецтехники. Так, в 6 утра город очищали всего 464 снегоуборочных машины. Без помощи коммунальщиков остались Павловск, Пушкин и Сестрорецк. Не было машин также в Кронштадте, Стрельне и Петергофе.





Петербуржцы возмущены неудовлетворительной уборкой снега в городе. Закупленная спецтехника так и не помогла губернатору Александру Беглову наладить коммунальную обстановку в городе. Горожане регулярно поскальзываются на обледеневших тротуарах, а автомобилисты попадают в ДТП.