28 Марта 2022
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свечи, церковь, пасха, православие, благодатный огонь (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Украина ввела санкции против православных уральских телеканалов

Кабмин Украины ввел санкции против российских журналистов и СМИ, в список попала и уральская некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация Свято-симеоновское архиерейское подворье".

Как сообщает Telegram-канал Екатеринбургской епархии, организация является учредителем таких православных телеканалов как "Союз" и "МузСоюз", вещающих на более чем 80 зарубежных стран. Там также отметили, что "Союз" уже был запрещен на территории Польши Национальным советом по телерадиовещанию.

Распоряжение о введенных санкциях датировано 25 марта. Основной причиной ограничений называется "поддержка спецоперации на Украине".

Теги: телеканал, санкции, Украина, епархия



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