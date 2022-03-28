28 Марта 2022
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Происшествия За рубежом
черное море побережье пляж (2008) | Фото: Накануне.ru

В Черном море нашли еще одну дрейфующую мину

Минобороны Турции сообщило о найденной в Черном море на границе с Болгарией дрейфующей мине.

По данным ведомства, проводится операция по нейтрализации боеприпасов.

В субботу турецкие военные уже обезвредили мину, которую местные жители заметили в двух километрах к северу от Стамбула. Минобороны Турции после этого провело переговоры с российскими коллегами.

Ранее ФСБ России предупредила, что установленные ВМС Украины в Черном море подводные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.

Теги: мина, черное море, минобороны турции



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