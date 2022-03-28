Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за газпромовский газ в рубли

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центральному банку и "Газпрому" до 31 марта (то есть до четверга) "реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в недружественные страны".

Ранее глава государства анонсировал переход на расчеты в рублях за газ от "Газпрома".

Между тем, представители властей ряда европейских стран заявляли, что считают такой ход нарушением контрактов. Другие жаловались, что не смогут достать рубли для оплаты счетов. В то же время некоторые страны заявили, что примут новое условие и будут рассчитываться в рублях.