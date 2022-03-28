Губернатор Новосибирской области потребовал жёстко пресекать искусственный рост цен на товары первой необходимости в регионе

Губернатор Новосибирской области провёл оперативное совещание с членами правительства, на котором рассматривали ситуацию на потребительском рынке региона. С докладом выступал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Андрей Гончаров доложил о том, что сейчас ведётся ежедневный ценовой мониторинг по 68 позициям продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в 179 торговых объектах в муниципальных образованиях региона. По данным мониторинга товарных запасов отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров, в среднем запас по продовольствию сегодня в регионе составляет 22 дня, по непродовольственным товарам – более 40 дней. С целью обеспечения предприятий, торгующих сахаром, по договорённости с Российскими железными дорогами вагоны оперативно ставят под разгрузку. На сегодня в наличии только у крупнейшего оптового поставщика – 500 тонн сахара, и на следующей неделе ожидается подвоз в регион ещё 2 тысяч тонн, уже по новой цене от производителя – ниже на 5%. По информации компаний-производителей гречневой крупы и других круп, на сегодня проблем с производством и доставкой в регион круп и крупяных изделий нет, имеется более чем месячный запас на складах у производителей и поставщиков. Продолжается проведение универсальных ярмарок в районах области, ближайшая – 30 марта в селе Баган.

В ходе совещания было отмечено, что наблюдаемая сегодня естественная инфляция идет и будет идти темпами несколько выше прошлогодних. На процесс влияют курсовые разницы, процентные ставки по кредитам, и удорожание логистических маршрутов. Соответственно, это будет влиять на цены, в том числе на стоимость предметов первой необходимости.

"Но то, что мы наблюдали в первые недели марта, когда некоторые магазины, даже сетевые, пытались поднять цены на отдельные наименования продуктов и товаров, точно не связано с естественной инфляцией. На рост цен влияло только желание воспользоваться ситуацией и подзаработать дополнительные деньги. Тот контроль, который мы установили над работой торговых точек, над запасами и поставками, приносит эффект, и резервы в этой нашей совместной работе есть. Необходимо расширять перечень торговых точек, подлежащих мониторингу, более оперативно обмениваться информацией, привлекать ФАС, прокуратуру и другие федеральные ведомства. Влиять на ситуацию можно, и искусственную инфляцию, которую разогревают некоторые участники рынка, можно сдержать", – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, с 18 марта работает горячая линия Минпромторга 8 (383) 238-61-82, за минувшую неделю 68 граждан обратились по проблеме отсутствия продуктов питания или повышения цен. Минпромторг региона оперативно отрабатывает вопросы об отсутствии продуктов с сетями и поставщиками, о завышенных ценах – с Федеральной антимонопольной службой и с прокуратурой. Подготовлено обращение в Прокуратуру Новосибирской области об оптовых предприятиях и производителях, которые резко повышают цены, для принятия мер прокурорского воздействия.