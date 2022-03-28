США ведут "войну до последнего украинца" - отставной дипломат США

Администрация Джо Байдена стремится как можно дольше затянуть военный конфликт на Украине и воевать до последнего украинца. Об этом рассказал отставной высокопоставленный дипломат США Чес Фримен, бывший помощника министра обороны, экс-посол США в Саудовской Аравии, бывший директор по делам Китая в Госдепе.

Он считает, что Россия не была готова к спецоперации. США же не только не пытаются завершить боевые действия, а пытаются их продлить как можно дольше. И это вызовет рост потерь с обеих сторон. Фримен поддерживает Украину и занимает в целом антироссийскую позицию, но высказал несколько интересных мыслей.

"С военной точки зрения я не вижу никаких причин, по которым русские захотели бы применить химическое оружие. Обычно они являются защитным средством от массового нападения, но на Украине такого не происходит. Им не нужно химическое оружие", - сказал Фримен.

Он признал, что на Украине происходит борьба между США и РФ.

Что касается санкций против России, то Фримен считает их незаконными в соответствии с Уставом ООН. При этом они ставят под угрозу статус доллара, который может сильно упасть.

"Мы конфисковали половину российских резервов. Англо-американская репутация в опасности. И если вы страна, у которой могут возникнуть серьезные политические разногласия с США, то зачем вам вкладывать свои деньги в доллары?" - сказал эксперт.

Сейчас доллар переоценен, а это значит, что он уязвим для девальвации, а вместе с ним и глобальное лидерство США, заключил Фримен.