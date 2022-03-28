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Общество Свердловская область
Анастасия Пыхтеева (2021) | Фото: vk.com / Анастасия Пыхтеева

В Свердловском облсуде стартовал процесс по делу об убийстве туристки из Перми

В Свердловской областном суде началось рассмотрение дела об изнасиловании и убийстве туристки из Перми, 35-летней Анастасии Пыхтеевой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что с трагедии прошел почти год. Ночью 30 мая обвиняемые Еремеев и Васева, по версии следствия, обманом выманили женщину на открытую местность, где надругались и убили. После они похитили вещи своей жертвы. Васева воспользовалась сим-картой ее телефона для доступа к банковской карте, переведя со счетов потерпевшей на свой счет денежные средства в размере свыше 23 тысяч рублей.

Дело рассматривается коллегией из трех федеральных судей. С ходатайством об этом в предварительном судебном заседании выступили сами подсудимые, и оно было удовлетворено.

В результате расследования было допрошено несколько десятков свидетелей, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, выемки, проверки показаний на месте, очные ставки. Проведены судебно-медицинские, трасологические, лингвистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы. В итоге была собрана достаточная доказательственная база, которая уже в ближайшее время будет направлена в суд для рассмотрения по существу.

Оба фигуранта дела - житель Нижних Серег 1977 г.р. и жительница Карпинска 1995 г.р., в зависимости от роли каждого, выступают обвиняемыми по следующим статьям:

  • п."к" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера);
  • п.п."а","б" ч.2 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью);
  • п.п."а","б" ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью);
  • п."в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Кроме того, обоим фигурантам инкриминируется несколько эпизодов кражи чужого имущества (ст.158 УК РФ), а обвиняемому мужчине – ещё и совершение действий в целях уклонения от административного надзора (ст.314.1 УК РФ), угроза применения насилия в отношении представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти (ч.ч.1,2 ст.318 УК РФ).

Теги: туристка из Перми, расследование, уголовное дело, суд



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