Итальянская Eni: Мы не можем расплатиться за российский газ рублями, поставки под вопросом

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не будет оплачивать поставки российского газа в рублях, так как не имеет для этого возможности. Об этом заявил глава компании Клаудио Дескальци.

По его словам, будущие поставки топлива находятся под вопросом.

"Мы не уверены насчет поставок в будущем, если честно", - цитирует ТАСС Дескальци.

Ранее Италия и Германия заявили о нарушении договоров Россией при решении расплачиваться за экспорт газа в рублях. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях, так как это было бы попыткой обойти санкции.