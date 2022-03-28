Власти Чукотки призывают запретить в России WWF: "Под видом охраны природы они хотят отторжения земель у государства"

Власти Чукотки обвинили Всемирный фонд дикой природы (WWF) в стремлении создать в регионе особо охраняемые природные территории (ООПТ), что, якобы, наносит вред государству. Так, на сайте чукотской думы появилось сообщение, где говорится, что "деятельность WWF "угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы жителей Чукотки".

Причем еще в 2019 году отношения между властями и экологами всех устраивали. Было заключено соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. WWF начал ратовать за создание 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья. В чукотской думе полагают, что это может повлиять на обороноспособность страны.

"Под угрозой будет проход судов по Северному морскому пути, прокладка оптико-волоконных линий интернет-связи. Пострадает традиционная хозяйственная деятельность береговых жителей, связанная с добычей морского зверя и рыбалкой. Всё это может попасть под ограничения", - сказала спикер окружной думы Валентина Рудченко.

Парламентарий добавила, что в ближайшее время будут подготовлены обращения в федеральные и региональные органы власти и силовые ведомства о нежелательной деятельности WWF на территории региона. Параллельно, совместно с соседними регионами, будет прорабатываться законодательная инициатива для последующего направления в Госдуму РФ об исключении возможности создания буферной береговой зоны в России.

Рудченко заявила, что губернатор Чукотки Роман Копин поддерживает думу в этом вопросе. "Будем бороться за то, чтобы никакой буферной зоны у нас создано не было, тем более в угоду нашим недругам. Достаточно того, что они сделали на Украине. Свою землю мы не отдадим", - заявила Рудченко. Она не уточнила, что именно WWF сделал на Украине.

Руководитель Общероссийского народного фронта на Чукотке Алёна Вакарик заявила, что "WWF финансируется за счёт средств недружественных иностранных государств". Она не уточнила источник этой информации.

"Под видом сохранения природы на Чукотке может быть запрещена промысловая, спортивная, любительская охота, рыболовство, проход и стоянка судов вне водных путей общего пользования, пролёт летательных аппаратов на расстоянии более 1 км и на высоте более 2 км от птичьих базаров, морских лежбищ, геологоразведочные изыскания, разработка полезных ископаемых. При этом в стратегии национальной безопасности России сказано, что внимание мирового сообщества к проблемам изменения климата и сохранения окружающей среды используется, в том числе, для воспрепятствования освоения Россией Арктической зоны", - говорится в сообщении чукотской думы.

"WWF Россия на 70% финансируется недружественными странами, которые на данный момент активно помогают оружием фашистам на Украине. Недружественными странами, которые объявили России экономическую войну. Не сложно предположить, какие цели преследуют государства-доноры WWF России через проекты, реализуемые у нас в округе на границе России и США, в которых, в том числе, задействована молодёжь Чукотки", - считает Алёна Вакарик.

"Добавим, что WWF всячески стремится создать на Чукотке особо охраняемые природные территории. По сути, создание таких территорий есть ничто иное, как отторжение земель от государства под видом блага для животного мира", - говорится в пресс-службе чукотской думы.