В Челябинске закрывают самый большой пункт вакцинации

В Челябинске пункт вакцинации в культурно-развлекательном комплексе "Мегаполис" будет работать до 31 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

После этого поставить прививку можно будет в городской клинической больнице №1 Челябинска. Для посетителей будет открыт отдельный вход. Он будет работать в будние дни с 8 до 20 часов, в выходные – с 9 до 15 часов.

Кроме того, продолжается вакцинация в торгово-развлекательных комплексах, в поликлиниках Челябинской области и в организованных коллективах по заявкам предприятий.

Напомним, в ноябре прошлого года самый большой пункт вакцинации в городе переместили из дворца спорта "Юность" в культурно-развлекательный комплекс "Мегаполис".