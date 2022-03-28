Запаса техники Apple и Samsung в России хватит на два-три месяца, - РБК

Запаса продукции техники от брендов, ограничивших свои поставки в Россию, в частности Apple и Samsung, хватит на два-три месяца, сообщает РБК.

Такие сроки изданию обвучили в "Ситилинке" и других крупных ретейлерах. Между тем в крупных сетях уже наблюдается дефицит iPhone 11 и 12.

Для решения проблемы производители пытаются выстроить новые логистические цепочки.

Ранее сообщалось, что Apple планирует сократить на 20% производство iPhone SE в следующем квартале из-за нестабильности, вызванной ситуацией на Украине, и высокой инфляции. Эти факторы уже начали сказываться на спросе на электронику.

Также американская компания сокращает заказы комплектующих для наушников AirPods примерно на 10 млн единиц за 2022 год.