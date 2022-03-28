На Среднем Урале свернули почти все выездные пункты вакцинации от ковида

На Среднем Урале продолжают сворачивать пункты вакцинации от коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по борьбе с COVID-19, на сегодняшний день, 28 марта, поставить прививку от ковида во всем регионе можно только в четырех выездных пунктах. Это ДК им. Романенко в Сысерти, кинотеатр "Родина" в Серове, Дом книги в Верхней Салде, а также администрация Верхнесалдинского городского округа.

На прошлой неделе на Среднем Урале действовал пункт вакцинации в торговом центре "Палермо" в Полевском. Однако начиная с сегодняшнего дня он прекратил свою работу. Также оказался закрыт пункт в супермаркете "Кировский" в Каменске-Уральском.

Напомним, ранее в Свердловской области свернули все выездные пункты вакцинации от коронавируса, которые располагались в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В оперштабе объясняли это тем, что "коронавирус постепенно отступает".