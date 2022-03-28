СМИ: Российские банки начали блокировать карты россиян-"спекулянтов"

Российские банки начали блокировать или ограничивать карты граждан, осуществляющих спекулятивные закупки товаров с целью перепродажи. Ранее такую рекомендацию банкам дал ЦБ.

Правда, никаких четких критериев, по которым можно отделить спекулянта от запасливого гражданина, регулятор не приводит. В письме ЦБ крайне размытые формулировки: "где очевидна закупка для перепродажи", "нехарактерный для частного потребителя рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров".

При этом, как пишет "Коммерсант", ограничения, установленные самими ритейлерами (например, не более пяти упаковок в одни руки) часто обходятся на кассе – пробиваются разные чеки. Если серия однотипных чеков оплачивается за короткое время одной картой – это повод попасть под блокировку в банке.

В теории клиент банка может оспорить блокировку и "реабилитироваться", но процедура непростая: надо обращаться в банк, а если он не согласиться с доводами клиента – в межведомственную комиссию при Банке России.