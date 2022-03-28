Власти Прикамья на 10% урежут расходы на содержание правительства

Власти Пермского края в этом году сократят расходы на 6 млрд руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На 10% будут сокращены средства на материальное содержание органов государственной власти. Кроме того, часть расходов по отдельным проектам, реализация которых была намечена на текущий год, будет перенесена на плановый период 2023-2024 г.

Сокращению не подлежат лимиты по расходам на заработную плату работникам бюджетной сферы, социальные расходы, питание, медикаменты, а также дотации, предоставляемые органам местного самоуправления Пермского края.

Добавим, что урезание расходов бюджета идет по поручению губернатора Дмитрия Махонина в связи с тем, что объем налоговых поступлений в этом году может сократиться.

"Наша главная задача – сделать все, чтобы осуществить запланированное по строительству школ, детских садов и других соцобъектов, а также выполнить все социальные обязательства перед жителями. При этом мы понимаем, что объем поступлений в бюджет региона в этом году может оказаться ниже, чем мы рассчитывали. Поэтому необходимо провести ревизию расходов региона. В первую очередь это можно сделать за счет объемов средств, предусмотренных на мероприятия, от проведения которых в текущей обстановке мы можем отказаться без ущерба для интересов жителей", – подчеркнул губернатор.