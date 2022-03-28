28 Марта 2022
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министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (2014) | Фото: Накануне.RU

Президент Германии призвал немцев готовиться к тяжелым временам ради санкций

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем видеообращении призвал немцев готовиться к ухудшению материального положения в результате санкционной войны, развязанной против России.
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Он отметил, что санкции приведут к нестабильности и потерям, но ради солидарности с Украиной нужно будет терпеть.

"Наша солидарность и поддержка, наша готовность к ограничению потребуются еще долго", - сказал Штайнмайер.

Он призвал продолжать верить в демократию, в которую президент РФ Владимир Путин не верит.

Ранее председатель партии "Германский центр" Кристоф Херстель обвинил канцлера Олафа Шольца в неспособности сопротивляться давлению со стороны США в ущерб интересам самой Германии.

Интересно, что Штайнмайер выступил со своей речью перед концертом классической музыки "За свободу и мир" в своей резиденции. При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения в знак протеста против репертуара. На концерте исполнялись произведения русских композиторов. Музыку Чайковского, Шостаковича и других жена Мельника назвала "очередным издевательством, плевком в лицо всем украинцам".

"Предлагать послу Украины послушать музыку страны-агрессора в ее исполнении российских солистов - это наиболее изысканный вид издевательства над нашим государством", - написала она.

Сам Мельник счел приглашение оскорблением.

Теги: Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер



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