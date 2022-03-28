28 Марта 2022
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Общество За рубежом
торговля магазин супермаркет прилавок (2007) | Фото: Накануне.ru

В супермаркетах Канады с полок убирают российские товары

Сети супермаркетов Канады начали убирать с полок товары российского производства в знак поддержки Украины, сообщает издание The Globe and Mail.

Так, крупные торговые сети приостанавливают продажи семечек, кваса и зефира.

Алкогольную продукцию из России, в том числе водку, ранее уже изъяли из оборота, добавляет Regnum.

В феврале власти американских штатов Огайо, Юта, Нью-Гэмпшир и Пенсильвания призвали магазины спиртного убрать из продажи продукцию российских брендов и напитки, произведенные в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в кэнселинге – "отмене" всего русского и российского, в том числе и культуры.

Теги: канада, российские товары, супермаркеты



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