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Политика В бывшем СССР Украина
запорожье, митинг, 6 апреля 2014 (2014) | Фото:

Убиты уже минимум 37 мирных жителей Запорожья - Рогов

В Запорожье расстреливают людей, пытающихся покинуть город. Об этом заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он сообщил, что ему известно минимум о 37 случаях убийства мирных жителей города. Тероборона расстреливает людей, которые пытаются вырваться самостоятельно, так как власти не разрешают это делать, фактически взяв жителей в заложники. Так, сегодня утром закончился 33-часовой комендантский час, который объявил местный губернатор Александр Старух.

"Гауляйтер Зеленского объявил в Запорожье полуторасуточный комендантский час, чтобы никто из горожан не мог выбраться из города и стал живым щитом для боевиков Зеленского, который приготовил Запорожью еще худшую судьбу, чем судьба Мариуполя и Харькова", - написал Рогов в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что боевики завезли в его родное Запорожье противотанковые мины, которые вскоре сделают смертельно опасной зону посадки и обочины дорог по всему Запорожью и его окрестностям. Также всем подряд раздают автоматы.

Некоторые украинские телеграм-каналы сообщали, что из США поступила команда киевскому режиму провоцировать бои в городах, чтобы вызвать как можно больше жертв и разрушений и максимально затянуть военные действия. Для этого из городов и создают крепости.

Теги: Украина, Запорожье



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