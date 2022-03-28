Поставки офисной бумаги стабилизируются к середине апреля, - Минпромторг

Поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля, сообщили в Минпромторге.

В ведомстве не ждут дефицита. Спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями, говорится в официальном Telegram-канале "Объясняем.рф" со ссылкой на министерство.

При этом 22 марта Минпромторг заявлял, что ситуация с поставками бумаги стабилизируется в России в течение недели.

На прошлой неделе ФАС России сообщила, что проведет проверку обоснованности увеличения цен на бумагу на фоне большого количества жалоб россиян. При этом в Свердловском УФАС не увидели ничего экстраординарного в резком подорожании бумаги для офисов. В ведомстве объяснили это "конъюнктурой рынка".