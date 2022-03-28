В Челябинской области отменили запрет на проведение публичных мероприятий

В Челябинской области отменили самоизоляцию для неработающих граждан старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, и запрет на проведение публичных мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуацию по коронавирусу.

Кроме того, отменены рекомендация гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов и необходимость согласования проведения концертов с министерством культуры Челябинской области.

Напомним, в марте в Челябинской области отменили QR-коды. Также начали закрывать ковидные поликлиники из-за снижения уровня заболеваемости.