В Нижних Сергах посадили свердловчанина, убившего предпринимателя 17 лет назад

В Нижних Сергах, спустя 17 лет свердловчанин получили наказание за убийство предпринимателя. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Инцидент произошел еще в 2004 году, когда Арамис Шабуров, находясь в гостях у своих родителей в Михайловске, вместе со своим сообщником решили совершить разбойное нападение на местного жителя, занимавшегося предпринимательской деятельностью. Для этого они подъехали к дому по ул. Береговая, где и проживал потерпевший, и напали на него, нанеся множественные удары по голове и туловищу. Поскольку мужчина оказал активное сопротивление, оба фигуранта дела решили убить свою жертву заранее приготовленными ножами. В результате множества ударов предприниматель скончался в тот же день.

Не обнаружив при мужчине денег, они направились к нему в дом, где связали его супругу проводом-удлинителем, похитили из ее сумки деньги в размере 37 тыс. рублей и угнали автомобиль "Газель", принадлежащий женщине. После того, как мужчины бросили автомобиль в Михайловске, они направились к своим родителям, где умылись в бане и уехали в Березняки Пермского края.

"Преступление было раскрыто благодаря проведению генетической экспертизы, а именно благодаря обнаруженным на месте происшествия следам, которые совпали с ДНК осужденного, отбывавшего наказание в местах лишения свободы. Под давлением неопровержимых доказательств Шабуров дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, указав на сообщника, о причастности которого к преступлению ранее правоохранительным органам известно не было", - рассказали в прокуратуре.

Несмотря на истечение срока давности уголовного преследования, суд принял решение о невозможности освобождения Шабурова от уголовной ответственности. Нижнесергинский районный суд назначил Шабурову наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено для применения принудительных мер медицинского характера.

Приговор не вступил в законную силу.