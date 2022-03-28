Apple сократит производство iPhone SE из-за украинского кризиса и инфляции

Apple планирует сократить на 20% производство iPhone SE в следующем квартале из-за нестабильности, вызванной ситуацией на Украине, и высокой инфляции, эти факторы уже начали сказываться на спросе на электронику, пишет Nikkei Asia со ссылкой на информированные источники.

Apple выпустила iPhone SE, который считается бюджетной версией, с поддержкой 5G всего три недели назад. Но теперь корпорация сообщила нескольким своим поставщикам, что намерена сократить производство примерно на 2-3 млн единиц за квартал.

Также американская компания сокращает заказы комплектующих для наушников AirPods примерно на 10 млн единиц за 2022 год.

Apple также собирается произвести на пару миллионов единиц меньше iPhone 13 меньше, чем планировалось ранее, но в компании это сокращение объясняют уже сезонным спросом, а не кризисом.