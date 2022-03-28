На Среднем Урале мощный пожар уничтожил досуговый центр

На Среднем Урале сгорел досуговый центр. Пожар случился минувшей ночью в деревне Озерки Таборинского района.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, загорелось здание деревенского досугового центра. По данным ведомства, тушение осложнялось ветреной погодой, огонь очень быстро распространился по деревянным конструкциям здания. Благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны возгорание удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. Сегодня утром открытое горение было ликвидировано.

Как уточнили в МЧС, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Причину инцидента будут устанавливать пожарные дознаватели.

В ведомстве добавили, что на месте пожара работали 24 человека личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники.