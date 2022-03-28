28 Марта 2022
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Общество Украина
Чернобыльская АЭС (2022) | Фото: Reuters / Gleb Garanich

Роспотребнадзор сообщил о пожарах в зоне Чернобыльской АЭС

Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на данный момент обстановка в России стабильна.

Напомним, 24 февраля ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской атомной электростанции. Персонал станции продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме.

9 марта ВСУ нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС. Россия договорилась с Белоруссией о восстановлении электроснабжения по постоянной схеме ЧАЭС.

Теги: пожары, чернобыльская аэс, роспотребнадзор



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