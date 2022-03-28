Орбан заявил, что Украина требует остановить экономику Венгрии

Венгрия не откажется от российских нефти и газа, как того требует Украина, так как это остановит экономику страны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На прошлой неделе Владимир Зеленский резко раскритиковал позицию Будапешта, который не собирается ни отказываться от российских энергоресурсов, ни поддерживать антироссийские санкции, ни передавать оружие Украине через свою территорию.

"То, чего просят украинцы, - это полностью остановить венгерскую экономику, снова потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до уровня, который был 8-10 лет назад. Придется закрыть заводы, будет массовая безработица", - сказал Орбан.

Он подчеркнул, что дело не в политических взглядах или даже в цене на газ, а в том, что российский газ просто нечем заменить.

"Газ или есть, или нет вообще ничего. Потому что он прибывает в Венгрию по трубе. Эта труба либо идет с газом, либо без", - объяснил венгерский премьер.

При этом он на словах поддержал Украину. Но добавил, что власти Венгрии отстаивают прежде всего интересы своей страны.

Киев больше всего недоволен позицией Венгрии из всех стран ЕС, подозревая даже в тайных видах на Закарпатье.