В Индии началась двухдневная общенациональная забастовка

В Индии началась общенациональная двухдневная забастовка. Ее организаторами выступили профсоюзы, протестующие против экономической и социальной политики правительства.

К забастовке присоединятся работники банковского сектора, транспортной и дорожной отрасли, электроэнергетики, добывающей промышленности, телекома. Бастовать также собираются и госслужащие, например, работники налоговой службы и почты.

Планируется проведение массовых акций, в которых уже точно собираются участвовать железнодорожники и работники оборонно-промышленного комплекса.

Хотя власти предупредили профсоюзы, что бастующие должны обеспечить безопасность и стабильную работу стратегически важных объектов, таких как электростанции, проблемы из-за забастовок уже начались в густонаселенных городах: там люди не могут уехать на работу, поскольку общественный транспорт парализован.