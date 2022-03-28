28 Марта 2022
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Экономика За рубежом
(2006) | Фото: homepage.eircom.net

В Индии началась двухдневная общенациональная забастовка

В Индии началась общенациональная двухдневная забастовка. Ее организаторами выступили профсоюзы, протестующие против экономической и социальной политики правительства.

К забастовке присоединятся работники банковского сектора, транспортной и дорожной отрасли, электроэнергетики, добывающей промышленности, телекома. Бастовать также собираются и госслужащие, например, работники налоговой службы и почты.

Планируется проведение массовых акций, в которых уже точно собираются участвовать железнодорожники и работники оборонно-промышленного комплекса.

Хотя власти предупредили профсоюзы, что бастующие должны обеспечить безопасность и стабильную работу стратегически важных объектов, таких как электростанции, проблемы из-за забастовок уже начались в густонаселенных городах: там люди не могут уехать на работу, поскольку общественный транспорт парализован.

Теги: индия, забастовка, профсоюзы



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