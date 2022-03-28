В Индии началась двухдневная общенациональная забастовка
В Индии началась общенациональная двухдневная забастовка. Ее организаторами выступили профсоюзы, протестующие против экономической и социальной политики правительства.
К забастовке присоединятся работники банковского сектора, транспортной и дорожной отрасли, электроэнергетики, добывающей промышленности, телекома. Бастовать также собираются и госслужащие, например, работники налоговой службы и почты.
Планируется проведение массовых акций, в которых уже точно собираются участвовать железнодорожники и работники оборонно-промышленного комплекса.
Хотя власти предупредили профсоюзы, что бастующие должны обеспечить безопасность и стабильную работу стратегически важных объектов, таких как электростанции, проблемы из-за забастовок уже начались в густонаселенных городах: там люди не могут уехать на работу, поскольку общественный транспорт парализован.