В Челябинске "Гринфлайт" требует с экс-директора компании Мануйлова более 300 тыс. рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству требования конкурсного управляющего "Гринфлайт" в рамках дела о банкротстве экс-директора компании Сергея Мануйлова. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 320 тыс. рублей. Заседание по делу назначено на 17 мая.

Напомним, экс-директор "Гринфлайта" Сергей Мануйлов сам подал на банкротство. Сумма исковых требований – 349 млн рублей. В начале марта суд признал его банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

В апреле 2018 года суд приговорил Мануйлова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. С августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года осужденный злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам "Гринфлайта". От преступных действий Мануйлова 4 тыс. 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд руб. В ноябре 2020 года Калининский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Мануйлова.