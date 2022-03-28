Свердловское УФАС уличило Минприроды в нарушениях при проведении аукциона

Свердловское УФАС обнаружило нарушения в деятельности министерства природных ресурсов и экологии региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, Минприроды было признано нарушившим положения Лесного кодекса РФ и методических указаний. По данным УФАС, аукцион по аренде лесных участков для заготовки древесины проводился с нарушениями: необоснованное раздувание содержания заявки привело к тому, что участники отклонялись по формальным причинам.

В результате антимонопольщики выдали предписание свердловскому Минприроды о принятии мер по отмене всех протоколов и завершению процедуры торгов в соответствии с требованиями законодательства РФ.

"Заявки всех участников возвращены на новое рассмотрение. Восемь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теперь смогут воспользоваться своим законным правом и принять участие в конкурентных торгах, обоснованно получив право на заготовку древесины", - добавили в УФАС.