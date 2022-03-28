28 Марта 2022
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Экономика Свердловская область
природа лес северный урал река (2007) | Фото: Накануне.ru

Свердловское УФАС уличило Минприроды в нарушениях при проведении аукциона

Свердловское УФАС обнаружило нарушения в деятельности министерства природных ресурсов и экологии региона.
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Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, Минприроды было признано нарушившим положения Лесного кодекса РФ и методических указаний. По данным УФАС, аукцион по аренде лесных участков для заготовки древесины проводился с нарушениями: необоснованное раздувание содержания заявки привело к тому, что участники отклонялись по формальным причинам.

В результате антимонопольщики выдали предписание свердловскому Минприроды о принятии мер по отмене всех протоколов и завершению процедуры торгов в соответствии с требованиями законодательства РФ.

"Заявки всех участников возвращены на новое рассмотрение. Восемь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теперь смогут воспользоваться своим законным правом и принять участие в конкурентных торгах, обоснованно получив право на заготовку древесины", - добавили в УФАС.

Теги: УФАС, Минприроды, нарушения, аукцион



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