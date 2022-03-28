В Японии заявили об отсутствии закона, позволяющего конфисковать резервы Банка России

Японское законодательство не позволяет конфисковать хранящиеся в Банке Японии золотовалютные резервы Центробанка России, заявил министр финансов страны Сюнъити Судзуки.

Как пишет Regnum, так он прокомментировал возможность Японии принять соответствующие меры в рамках ограничений в отношении РФ.

Активы ЦБ РФ в японских иенах оцениваются примерно в $33 млрд.

Ранее США уже заморозили валютную часть российского золотовалютного резерва. По оценкам СМИ и международных организаций, заблокирована валюта на $400 млрд. Российские власти оценивают размер заблокированных резервов в $300 млрд.

На прошлой неделе Центральный банк России сообщил, что в ответ на заморозку части валютных резервов РФ ограничено движение средств в "недружественные страны" на сопоставимую сумму.