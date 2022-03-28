ФСБ: Пара уральцев заключила свыше 40 фиктивных браков между мигрантами и гражданами РФ

В Свердловской области сотрудниками местного управления ФСБ РФ пресечен канал незаконной миграции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. Согласно полученной информации, двое жителей России, только за 2021 год, организовали свыше 40 фиктивных браков между мигрантами и россиянами для получения прописки.

Помочь выявить преступную деятельность сотрудникам ФСБ помогли Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону и ОМВД России по Режевскому району.

"Оперативными и следственными подразделениями регионального ФСБ проведена работа по выявлению и документированию фактов противоправной деятельности, в настоящее время ведется расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции")", - пояснили в УФСБ.

Напомним, что в начале марта двоих жителей Свердловской области приговорили к реальному лишению свободы за организацию незаконной миграции. Только за два года нарушителями закона были оформлены лжевизы для 147 иностранных граждан. Сами подсудимые также являются гражданами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.