28 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Высоцкий смотровая площадка (2012) | Фото:Накануне.RU

ФСБ: Пара уральцев заключила свыше 40 фиктивных браков между мигрантами и гражданами РФ

В Свердловской области сотрудниками местного управления ФСБ РФ пресечен канал незаконной миграции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. Согласно полученной информации, двое жителей России, только за 2021 год, организовали свыше 40 фиктивных браков между мигрантами и россиянами для получения прописки.

Помочь выявить преступную деятельность сотрудникам ФСБ помогли Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону и ОМВД России по Режевскому району.

"Оперативными и следственными подразделениями регионального ФСБ проведена работа по выявлению и документированию фактов противоправной деятельности, в настоящее время ведется расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции")", - пояснили в УФСБ.

Напомним, что в начале марта двоих жителей Свердловской области приговорили к реальному лишению свободы за организацию незаконной миграции. Только за два года нарушителями закона были оформлены лжевизы для 147 иностранных граждан. Сами подсудимые также являются гражданами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Теги: мигрант, фиктивный брак, уголовное дело



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