Уилл Смит ударил по лицу ведущего "Оскара" за шутку о коротких волосах жены актера

Актер Уилл Смит, ставший лауреатом премии "Оскар" этого года в номинации "лучшая мужская роль", ударил по лицу ведущего церемонии награждения комика Кирса Рока.

Рок перед этим неудачно пошутил по поводу прически жены Смита – Джады Пинкетт-Смит.

"Люблю тебя, Джада, не могу дождаться увидеть тебя в "Солдате Джейн 2", - сказал со сцены ведущий. В фильме "Солдат Джейн", напомним, героиня Деми Мур бреется наголо.

После этого Смит поднялся на сцену, подошел к Року и ударил его по лицу.

Джада Пинкетт-Смит уже довольно продолжительное время носит короткую стрижку или вообще бреет голову наголо. Не так давно она рассказала, что это не дань моде и не желание выделиться, а болезнь – из-за аутоиммунного заболевания у актрисы выпадают волосы.

Когда Смит поднялся на сцену, чтобы получить "Оскар" за роль в фильме "Король Ричард", он извинился и сказал, что важно защищать свою семью.