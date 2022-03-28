28 Марта 2022
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Общество За рубежом
Уилл Смит Джада Пинкетт (2014) | Фото:

Уилл Смит ударил по лицу ведущего "Оскара" за шутку о коротких волосах жены актера

Актер Уилл Смит, ставший лауреатом премии "Оскар" этого года в номинации "лучшая мужская роль", ударил по лицу ведущего церемонии награждения комика Кирса Рока.

Рок перед этим неудачно пошутил по поводу прически жены Смита – Джады Пинкетт-Смит.  

"Люблю тебя, Джада, не могу дождаться увидеть тебя в "Солдате Джейн 2", - сказал со сцены ведущий. В фильме "Солдат Джейн", напомним, героиня Деми Мур бреется наголо.

После этого Смит поднялся на сцену, подошел к Року и ударил его по лицу.

Джада Пинкетт-Смит уже довольно продолжительное время носит короткую стрижку или вообще бреет голову наголо. Не так давно она рассказала, что это не дань моде и не желание выделиться, а болезнь – из-за аутоиммунного заболевания у актрисы выпадают волосы.

Когда Смит поднялся на сцену, чтобы получить "Оскар" за роль в фильме "Король Ричард", он извинился и сказал, что важно защищать свою семью.

Теги: уилл смит, оскар, пощечина, джада пинкетт-смит



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