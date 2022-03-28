Шольц заявил о планах ФРГ отказаться от российской нефти уже в 2022 году

Германия надеется стать независимой от импорта российской нефти и угля уже в 2022 году, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, власти страны готовят "технические условия", чтобы как можно быстрее стать независимыми от импорта газа, передает РИА Новости.

Канцлер ФРГ при этом не стал отрицать, что страны ЕС своим отказом инициируют "существенный экономический кризис".

Ранее стало известно, что ФРГ рассчитывает к концу года сократить до 30% зависимость от российского газа РФ, а к середине 2022 года - вдвое сократить импорт нефти РФ.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на Минэкономики страны, доля российских поставок газа до конца марта снизится с 55% до 40%.