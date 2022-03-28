Создатель "Масяни" сообщил о блокировке Роскомнадзором его ресурса

Создатель легендарного российского интернет-проекта "Масяня", мультипликатор Олег Куваев сообщил, что Роскомнадзор уведомил его о блокировке сайта mult.ru.

В соцсетях Куваев процитировал уведомление, направленное ему надзорным ведомством: "Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу mult.ru в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет, на основании требования Генеральной прокуратуры РФ".

В этом сообщении не указывается причина ограничения. Пользователи предполагают, что "виноват" в блокировке последний эпизод сериала "Масяня", посвященный событиям на Украине.