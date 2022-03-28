Роскомнадзор заблокировал сайт It's My City из-за новостей про спецоперацию на Украине

Сайт российского интернет-издания It's My City был заблокирован Роскомнадзором, сообщает Telegram-канал СМИ. Причиной ведомство назвало распространение "недостоверной информации о спецоперации в Украине".

"Точные причины блокировки – конкретный материал или новость, нам неизвестны. Будем разбираться", - заявляют представители СМИ в соцсетях.

Они также заверили, что не собираются прекращать работу, а сайт доступен для читателей через VPN. Помимо этого, будет усилена работа и в социальных сетях.

Напомним, что в начале марта интернет-издание Znak.com приняло решение о временном закрытии, в связи с нынешними ограничениями, диктующими правила работы в СМИ.

4 марта в России также ограничили доступ к базирующемуся в Латвии изданию "Медуза" (признано СМИ-иноагентом), а также русскоязычному сайту "Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом). СМИ-иноагенты внесены в реестр интернет-ресурсов, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях". Также пользователи заявляют о проблемах с доступом к сайтам русской службы "Би-би-си" и немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Вещание DW ранее было прекращено в России.