В Китае возмущены издевательствами над российскими пленными на Украине: "Это нацизм"

Пользователи китайской соцсети Weibo шокированы издевательствами над военнопленными на Украине. Пользователи задаются вопросами в духе: "если это делают не нацисты, то кто?".

Пользователь, опубликовавший видео 27 марта, утверждает, что на нём сняты "действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также ЛНР и ДНР", пишет РИА Новости. Точное место и время съемки он не уточнил.

За несколько часов под записью набралось более 1 тыс. комментариев. Большинство китайских интернет-пользователей резко осудили действия украинских военных на видео, отметив, что их поведение "нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", а их действия являются военными преступлениями.

"Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?" - задался вопросом один из пользователей, чей комментарий набрал более 960 "лайков".

"Если это не нацисты, то кто тогда?" - спросил другой комментатор.

Напомним, ранее в сети были распространены кадры чудовищных пыток, которым украинские националисты подвергают пленных российских военнослужащих. На видеозаписи, которую мы не можем опубликовать из этических соображений, видно, как военные стреляют по ногам пленным, спрашивая во время пыток у солдат информацию о расположении, позициях армии. Все пленные солдаты лежат на земле, их раны никто не обрабатывает. Националисты сопровождают свои действия издевательскими комментариями. Завершается видеоролик тем, что еще трем плененным солдатам прострелили ноги, спрашивая при этом "где офицеры". По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.