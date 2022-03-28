Свердловские приставы ищут девочку, которую может прятать ее отец

Главное управление ФССП России по Свердловской области просит уральцев помочь в розыске маленькой девочки и ее отца.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, розыск проводится в рамках исполнительного производства о передаче отцом девочки ее матери для совместного проживания. По данным ГУФССП, разыскиваются Ренат Гальянов 1981 года рождения и его дочь София 2019 года рождения.

"По имеющейся информации, несовершеннолетнего ребенка, возможно, скрывает его отец. Кроме этого, мужчина скрывает свое местонахождение и также находится в исполнительном розыске", - пояснили в службе судебных приставов.

Всех, кто располагает информацией о Гальянове и его дочери, просят сообщить об этом в Первоуральское районное отделение судебных приставов по телефонам: 8 (3439) 249 09 89, 8 922 146 00 01. Как заверили в ведомстве, анонимность гарантируется.