Мэр Покачей подал в отставку

Глава города Покачи Владимир Степура подал в отставку, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

О завершении работы мэр проинформировал губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову в ходе рабочей встречи, где обсуждались итоги работы на посту главы, исполнение муниципалитетом ключевых показателей и перспективы социально-экономического развития Покачей.

Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала кадровое решение.

Владимир Степура дважды избирался главой Покачей и возглавлял город с 2015 года. Ранее он долгое время трудился на предприятии "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь".

В ближайшее время в соответствии с уставом городской думой будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципального образования.