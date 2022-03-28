Байден заявил, что не предлагал сменить власть в России

Президент США Джо Байден заявил, не предлагал смену власти в России, сообщило агентство Bloomberg.

Американский лидер в воскресенье посетил церковь в Вашингтоне. На вопрос репортера, хочет ли он отстранения Путина от власти и призывает ли к смене политического режима, Байден ответил: "Нет".

Пресс-служба Белого дома также заверила, что американский лидер в своем выступлении в Варшаве не имел в виду смену власти в России, пишет Regnum.

По данным The Washington Post, помощники Байдена были удивлены словами главы Белого дома о российском лидере, заявление не было включено в подготовленную речь. Также слова американского лидера застали врасплох и европейских политиков.

Напомним, на встрече с украинскими беженцами в Польше американский лидер заявил, что считает Путина "мясником". По его словам, российский лидер "не может оставаться у власти". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "новые оскорбления от Байдена в адрес Путина еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений РФ и США".

Еще до военной спецоперации РФ на Украине Байден утвердительно ответил на вопрос о том, является ли Путин убийцей. Тогда российский президент заочно ответил: "У нас говорят: кто как обзывается, тот так и называется". Потом Путин заявил, что Байден объяснился с ним в личной беседе, недопонимание было исчерпано. После начала спецоперации Байден назвал Путина "военным преступником".