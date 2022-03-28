РФ потратила на выплаты украинским бюджетникам 9 млн рублей

Почти 900 граждан Украины получили единовременные выплаты от российских властей в размере 10 тыс. руб. Таким образом, Россия уже потратила на эти цели около 9 млн руб.

Выплаты производятся на территориях Украины, подконтрольных ВС РФ (в МЧС РФ их называют "освобожденными территориями").

"МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. С момента когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан, для которых оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В МЧС отмечают, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения Украины - пенсионеров и работников бюджетной сферы.

Отметим, что ранее власти России не анонсировали выплаты украинским бюджетникам и не указывали бюджетный (или внебюджетный) источник финансирования этих выплат.