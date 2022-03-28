28 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Алексей Вихарев (2022) | Фото: Алексей Вихарев

Глава медфракции приобрел для екатеринбургского роддома новый аппарат УЗИ

Основатель медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев приобрел для роддома новый аппарат УЗИ. Об очередном жесте поддержки он сообщил у себя в Telegram-канале.

По словам депутата, до недавнего времени роддом ГКБ №14 в связи с пандемией работал как госпиталь для беременных свердловчанок с симптомами COVID-19, ОРВИ, гриппа и пневмонии. И только с марта медучреждение снова стало принимать рожениц Железнодорожного, Орджоникидзевского и Кировского районов.

Аппарат УЗИ в роддоме больницы № 14 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Алексей Вихарев

В учреждении уже есть два аппарата УЗИ, но появление нового оборудования экспертного класса расширит возможности для своевременной и качественной диагностики патологий у беременных, а также заболеваний щитовидной железы, брюшной полости и других органов в послеродовой период. Медицинская фракция помогает больницам и врачам, чтобы медпомощь становилась доступнее для людей.

"Городской больнице № 14 я помогаю около 2-х лет, начинали с продуктов и воды. По мере необходимости закупал сюда медицинское оборудование и мебель. В этот раз – аппарат УЗИ. Важно, что у женщин, ожидающих малышей, будет теперь дополнительная возможность обследоваться в роддоме по месту жительства. Хорошее оснащение больницы позволит роженицам делать выбор в его пользу без снижения ожиданий и требований к качеству медицинских услуг", – пояснил Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев(2022)|Фото: Алексей ВихаревАлексей Вихарев(2022)|Фото: Алексей Вихарев

Напомним, что медфракция стала самой многочисленной депутатской группой в муниципальном парламенте - число членов достигло 10.

Теги: медфракция, роддом, УЗИ, Вихарев



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