Без сюрпризов: победу на довыборах в гордуму Екатеринбурга одержали "единороссы"

Опубликованы предварительные итоги голосования на дополнительных выборах в городскую думу Екатеринбурга.

Напомним, довыборы проводились в это воскресенье, 27 марта. Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, в округе №2 победу одержала представитель "Единой России" Татьяна Вяткина – за нее проголосовали 60,33% избирателей. По данным избиркома, явка в данном округе составила всего лишь 6,5%.

Что касается округа №10, там также обошлось без сюрпризов – победу одержала "единоросс" Александра Журавлева, набравшая 72,43% голосов. В этом округе явка оказалась в два раза выше, но тоже не слишком большой – 12,28% проголосовавших.

Напомним, что довыборы в ЕГД проводились в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Сергея Мелехина и Николая Смирнягина. Первый перешел в Законодательное собрание региона, а второй был назначен главой района Академический.